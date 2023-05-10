Суд расставил приоритеты

Кушнаренковскому керамзитному заводу, чей проект по производству керамзитового гравия в 2017 году получил в Башкирии статус приоритетного, не удается получить сырьевую базу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предприятию в удовлетворении иска к минземимуществу республики. Инвестор просил признать недействительным отказ в предоставлении в аренду трех земельных участков для добычи керамзитной глины, но суд встал на сторону министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Кушнаренковский керамзитный завод» (принадлежит Юрию Кондратьеву) в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде проиграл спор с министерством земельных и имущественных отношений республики. Компания просила суд признать недействительным отказ комитета по управлению собственностью по Кушнаренковскому району (подведомственно ответчику) в предоставлении в аренду трех земельных участков и обязать заключить соответствующие договоры.

На спорных участках, следует из материалов дела, компания намеревалась добывать керамзитную глину, которую используют при производстве керамзита.

В 2016 году Кушнаренковский керамзитный завод получил четырехлетнюю лицензию на добычу полезных ископаемых на участке Тарабердинский-1. Год спустя компания защитила свой проект по производству керамзитового гравия в правительстве республики — проект получил статус приоритетного. Тогда сообщалось, что предприятие на 80 рабочих мест будет запущено в течение года, а объем инвестиций составит около 160 млн руб. В том же году компания заключила договор на межевание земельного участка керамзитовых глин на участке Тарабердинский-1 на площади 19,5 га, в результате которого было образовано три новых участка аналогичной общей площадью. Они были включены в категорию земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «Недропользование». До 2021 года компания на участки не претендовала.

В январе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск компании. Суд признал незаконным отказ комитета по одному из трех земельных участков площадью 7,5 га и обязал его заключить с истцом договор аренды. По его мнению, у ответчика не было законных оснований для отказа в предоставлении в аренду данного земельного участка.

В апелляционной жалобе представитель министерства заявил, что участок относится к землям сельхозназначения, которые «не могут использоваться для добычи полезных ископаемых, но могут быть переведены в другую категорию в исключительных случаях, связанных с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель». При этом Кушнаренковский керамзитный завод с момента получения лицензии не обращался с заявлением о смене категории участка.

Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции отметил, что истец обратился с заявлением о предоставлении участков в аренду в июне 2021 года. Месяц спустя районный комитет по управлению собственностью опубликовал извещение о намерении сдать участки в аренду, но вскоре керамзитный завод обратился в администрацию района с просьбой об отмене аукциона и попросил «принять к сведению», что компания заинтересована в аренде одного из трех участков площадью около 3 га. В ответ районная администрация сообщила, что участок, о котором завод сообщил в письме, будет выставлен на аукцион, второй — уже передан в аренду некому физлицу на 49 лет, а третий, учитывая его категорию, для добычи ископаемых не предназначен.

Кроме того, указал суд, разработка земель сельхозназначения без перевода ее в категорию земель промышленности невозможна, и даже вид разрешенного использования спорных участков («Недропользование») «правового значения не имеет». Суд первой инстанции, отметила апелляция, «неверно применил нормы материального права, отдав предпочтение нормам законодательства о недрах, тогда как реализация указанных норм не должна приводить к нарушению целевого использования земель».

Получить комментарии в Кушнаренковском керамзитном заводе вчера не удалось: номера телефонов компании, указанные в ЕГРЮЛ, ей не принадлежат.

Бывший сотрудник администрации Кушнаренковского района, знакомый с ситуацией, рассказал, что компания «бодро начала проект». «У компании было намерение реализовать проект при поддержке якорного инвестора, но после начала сбора документов ее представители исчезли. Спустя время они вновь появились в администрации вместе с якобы новым инвестором, но время ими было упущено»,— пояснил собеседник.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что у истца есть шанс на отмену постановления апелляции в вышестоящей инстанции. «На мой взгляд, арбитражный суд республики верно сослался на закон «О недрах», в то время как апелляция решила, что Земельный кодекс в этом споре имеет главенствующую роль. Полагаю, что в кассации это противоречие будет устранено»,— отметил юрист.

Булат Баширов