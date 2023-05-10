Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд расставил приоритеты

Оператору инвестпроекта не удалось получить участки под недропользование

Кушнаренковскому керамзитному заводу, чей проект по производству керамзитового гравия в 2017 году получил в Башкирии статус приоритетного, не удается получить сырьевую базу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предприятию в удовлетворении иска к минземимуществу республики. Инвестор просил признать недействительным отказ в предоставлении в аренду трех земельных участков для добычи керамзитной глины, но суд встал на сторону министерства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Кушнаренковский керамзитный завод» (принадлежит Юрию Кондратьеву) в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде проиграл спор с министерством земельных и имущественных отношений республики. Компания просила суд признать недействительным отказ комитета по управлению собственностью по Кушнаренковскому району (подведомственно ответчику) в предоставлении в аренду трех земельных участков и обязать заключить соответствующие договоры.

На спорных участках, следует из материалов дела, компания намеревалась добывать керамзитную глину, которую используют при производстве керамзита.

В 2016 году Кушнаренковский керамзитный завод получил четырехлетнюю лицензию на добычу полезных ископаемых на участке Тарабердинский-1. Год спустя компания защитила свой проект по производству керамзитового гравия в правительстве республики — проект получил статус приоритетного. Тогда сообщалось, что предприятие на 80 рабочих мест будет запущено в течение года, а объем инвестиций составит около 160 млн руб. В том же году компания заключила договор на межевание земельного участка керамзитовых глин на участке Тарабердинский-1 на площади 19,5 га, в результате которого было образовано три новых участка аналогичной общей площадью. Они были включены в категорию земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «Недропользование». До 2021 года компания на участки не претендовала.

В январе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск компании. Суд признал незаконным отказ комитета по одному из трех земельных участков площадью 7,5 га и обязал его заключить с истцом договор аренды. По его мнению, у ответчика не было законных оснований для отказа в предоставлении в аренду данного земельного участка.

В апелляционной жалобе представитель министерства заявил, что участок относится к землям сельхозназначения, которые «не могут использоваться для добычи полезных ископаемых, но могут быть переведены в другую категорию в исключительных случаях, связанных с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель». При этом Кушнаренковский керамзитный завод с момента получения лицензии не обращался с заявлением о смене категории участка.

Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции отметил, что истец обратился с заявлением о предоставлении участков в аренду в июне 2021 года. Месяц спустя районный комитет по управлению собственностью опубликовал извещение о намерении сдать участки в аренду, но вскоре керамзитный завод обратился в администрацию района с просьбой об отмене аукциона и попросил «принять к сведению», что компания заинтересована в аренде одного из трех участков площадью около 3 га. В ответ районная администрация сообщила, что участок, о котором завод сообщил в письме, будет выставлен на аукцион, второй — уже передан в аренду некому физлицу на 49 лет, а третий, учитывая его категорию, для добычи ископаемых не предназначен.

Кроме того, указал суд, разработка земель сельхозназначения без перевода ее в категорию земель промышленности невозможна, и даже вид разрешенного использования спорных участков («Недропользование») «правового значения не имеет». Суд первой инстанции, отметила апелляция, «неверно применил нормы материального права, отдав предпочтение нормам законодательства о недрах, тогда как реализация указанных норм не должна приводить к нарушению целевого использования земель».

Получить комментарии в Кушнаренковском керамзитном заводе вчера не удалось: номера телефонов компании, указанные в ЕГРЮЛ, ей не принадлежат.

Бывший сотрудник администрации Кушнаренковского района, знакомый с ситуацией, рассказал, что компания «бодро начала проект». «У компании было намерение реализовать проект при поддержке якорного инвестора, но после начала сбора документов ее представители исчезли. Спустя время они вновь появились в администрации вместе с якобы новым инвестором, но время ими было упущено»,— пояснил собеседник.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что у истца есть шанс на отмену постановления апелляции в вышестоящей инстанции. «На мой взгляд, арбитражный суд республики верно сослался на закон «О недрах», в то время как апелляция решила, что Земельный кодекс в этом споре имеет главенствующую роль. Полагаю, что в кассации это противоречие будет устранено»,— отметил юрист.

Булат Баширов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...