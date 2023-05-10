Инвестиции в строительство спортивного манежа в Индустриальном районе оцениваются в 112 млн рублей

ООО «Фут-Юниор» представило совету по улучшению инвестиционного климата при главе Перми свой проект по строительству футбольного манежа «Индустриальный» на ул. Чердынской. Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь крытого манежа с футбольным полем составит порядка 4 тыс. кв. м. Также в проекте запланировано возведение универсального манежа под каток и роллердром с залом площадью 1,6 кв. м. Завершить строительство предполагается в 2026 году. По данным «Ъ-Прикамье», инвестиции в проект оцениваются в 112 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Компания претендует на присвоение инициативе статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), который позволяет получить различные льготы: административную поддержку, участки в аренду без торгов, налоговый вычет. Окончательное решение о присвоении статуса ПИП принимает краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

О намерении «Фут-Юниор» построить в Перми новый спортивный объект стало известно на прошлой неделе, когда региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории для этих целей. Согласно приказу, манежы разместятся между жилыми домами на ул. Чердынская, 13, 16 и 18.

В kartoteka.ru указано, что ООО «Фут-Юниор» зарегистрировано в Перми 30 августа 2022 года и занимается деятельностью спортобъектов. Учредителем и директором общества является Марат Гараев. Известно, что почти 10 лет назад Марат Гараев был совладельцем и руководителем ООО «Сигнал» (розничная торговля аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах). Сейчас «Сигнал» исключено из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов. Человек с таким же именем работал педагогом, инструктором детско-юношеского туризма в ныне ликвидированном МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».