Воронежский торговый центр «Московский проспект» по итогам 2022 года ушел в убыток

ООО «ТЦ “Московский”», управляющее торговым центром «Московский проспект» (бенефициар — воронежский бизнесмен Евгений Хамин) в Коминтерновском районе, по итогам 2022 года получило 87 млн руб. убытка против 18 млн руб. чистой прибыли по итогам 2021-го. До этого общество также уходило в убытки в 2020 ковидном году (3 млн руб.). Выручка общества также снизилась — с 487,9 до 486 млн руб.

Кредиторская задолженность компании, по данным Rusprofile, снизилась на 17% и составила 211 млн руб., дебиторская задолженность увеличилась на 2% — до 2,8 млрд руб.

ООО «ТЦ “Московский”» зарегистрировано в 2004 году в Воронеже для аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор — Евгений Сидоров.

Мария Старикова

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