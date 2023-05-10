Сочи вошел в топ-3 направлений у авиапассажиров в майские праздники

Сочи стал третьим по популярности направлением у авиапассажиров в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Внутри страны наибольшим спросом также пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Казань и Екатеринбург. Среди международных направлений наиболее востребованными стали Турция, ОАЭ, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Всего за майские праздники — с 29 апреля по 9 мая — российские авиакомпании перевезли 2,75 млн пассажиров, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего количества 79% пассажиров воспользовались рейсами по внутрироссийским маршрутам, это на 17% больше, чем годом ранее. При этом количество пассажиров на международных направлениях увеличилось вдвое.

Татьяна Ручкина

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