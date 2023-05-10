Объем производства текстиля на Кубани увеличился в 2 раза

В первом квартале 2023 года в Краснодарском крае объем производства текстиля вырос в два раза; мебели, лекарств и медицинских материалов — в 1,5 раза. Также отмечен рост производства электрического оборудования, металлических, резиновых и пластмассовых изделий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В целом, по данным Краснодарстата, за отчетный период индекс промышленного производства в крае составил 109,3% (год к году).

Краевые власти отмечают, что наибольший объем производства замечен в отраслях, на предприятиях которых модернизировали оборудование и запустили новые линейки продукции.

По данным вице-губернатора Александра Руппеля, за первый квартал этого года налоговые поступления от промпредприятий выросли на 4,3%, производители перечислили в бюджет края 3,7 млрд руб.

Олег Исаев

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