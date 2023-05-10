Неустойка усохла в судах

Агентство развития платежных систем добилось снижения размера штрафа, наложенного по требованию властей Ростова за то, что оно якобы сорвало сроки установки оборудования для безналичной оплаты в автобусах. Ранее ростовский арбитраж определил взыскать с компании в пользу города 8,5 млн руб. Однако, АРПС убедила вышестоящий суд в необходимости уменьшить сумму штрафа до 1,5 млн руб. в связи с незначительным сроком задержки запуска системы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение арбитражного суда Ростовской области о взыскании с ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС) 8,5 млн руб. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору о выполнении функций оператора транспортной платежной системы города. Взыскания неустойки добивается Департамент транспорта Ростова. Согласно измененному решению, АРПС обязано заплатить департаменту 1,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте апелляционного суда. Мотивировочная часть его вердикта пока не опубликована.

Тяжба между департаментом транспорта Ростова и АРПС началась в феврале 2022 года. Тогда ведомство обратилось в арбитражный суд, указав, что АРПС обязалось установить в общественном транспорте оборудование для безналичной оплаты проезда. Ввод в эксплуатацию планировался на март 2017 года. Однако, по данным ведомства, компания не сделала этого в установленный срок в полном объеме. Поэтому департамент посчитал необходимым взыскать с АРПС неустойку за неисполнение договорных обязательств, рассчитанную за период с апреля 2018 года по март 2020 года.

Изначально департамент настаивал на взыскании 200 млн руб. По ходу судебного разбирательства ведомство снизило размер требования до 12,6 млн руб. В декабре прошлого года арбитражный суд удовлетворил его частично, обязав АРПС заплатить неустойку в размере 8,5 млн руб.

После этого АРПС обратилось с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Как пояснил «Ъ-Юг» заместитель гендиректора АРПС Алексей Торицын, компания настаивала на снижении размера неустойки, поскольку реальный период просрочки исполнения договора значительно меньше, чем заявил департамент. В итоге апелляционный суд определил к взысканию 1,5 млн руб.

Департамент транспорта не планирует обжалование данного решения, сообщили «Ъ-Юг» в администрации Ростова.

В разговоре с «Ъ-Юг» Алексей Торицын вновь заявил о несогласии руководства АРПС с претензиями властей Ростова относительно задержки запуска транспортной платежной системы. Как ранее рассказывал предприниматель, компания установила оборудование в оговоренный с властями срок. После запуска системы АРПС направило в департамент уведомление о необходимости принятия ее заказчиком. Но, по словам господина Торицына, городские чиновники собрали приемную комиссию только через несколько месяцев, когда формальный срок исполнения обязательств уже истек.

Контракт между властями Ростова и ООО «Агентство развития платежных систем» на внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте был заключен в 2016 году на 12 лет. Компания наладила выпуск транспортных карт, систему их пополнения и безналичной оплаты проезда. Помимо этого АРПС запустило в городском транспорте систему бесконтактной оплаты проезда. Объем инвестиций в запуск проекта составил 130 млн руб.

Вадим Водолазов