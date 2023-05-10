Доходы отелей Кубани выросли почти на четверть

В первом квартале 2023 года доходы коллективных средств размещения Краснодарского края выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 24,8 млрд руб. При этом с тем же периодом допандемийного 2019 года показатель увеличился на 127%, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По доходам отелей Кубань занимает первое место, однако по их росту — третье. Больше увеличили прибыль только средства размещения Москвы — на 40% (до 22,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга — на 24% (до 7,8 млрд руб.).

Всего в России с января по март включительно доходы коллективных средств размещения увеличились на 32%, до 136,92 млрд руб. На это повлиял рост загрузки объектов на 18,5%, связанный со сложностями с перелетами за границу. Также на увеличение доходов отелей мог повлиять рост цен, связанный с увеличением спроса.

По данным Ostrovok.ru, по России средняя стоимость ночи в отеле по итогам января—марта увеличилась на 16% и составила 4,3 тыс. руб. На Кубани показатель вырос на 17,4%, до 5,4 тыс. руб. Партнер CMWP Марина Усенко не исключает, что рост доходов гостиничного рынка продлится до конца 2023 года. Однако значительное увеличение тарифов, по ее словам, в этом году будет характерно только для Сочи, Карелии, Байкала и Алтая.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram