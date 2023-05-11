Пермский дилер АвтоВАЗа займется продажами китайских байков

Пермская ГК «Брайт Парк» получила дилерство китайского бренда квадрациклов и мототехники CFMoto. Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор группы компаний Олег Долженков, дилерский контракт уже подписан. Шоурум бренда будет располагаться на ул. Спешилова, 107, где у «Брайт Парка» рядом с автоцентром автомобилей с пробегом «Карлссон». Открытие салона CFMoto запланировано на лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания CFMoto основана в Китае в 1989 году. На российском рынке марка присутствует с 2007 года. По информации на официальном сайте дистрибьютора бренда в РФ, в Перми ранее был один дилер CFMoto — компания SAN Motors (шоссе Космонавтов, 393д).

ГК «Брайт Парк» работает на рынке более 9 лет. Управляет автоцентрами в шести регионах России: Перми, Москве, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Магнитогорске. До настоящего момента в портфеле компании были только автомобильные бренды — Lada, УАЗ и Skoda. Основным юрлицом группы является зарегистрированное в Перми ООО «Одас», учредителями которого выступают предприниматель Виктор Белебезьев (65% долей в уставном капитале) и господин Долженков (35%). Выручка «Одас» по итогам 2021 года составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 83,7 млн руб.