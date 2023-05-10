Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

В текущем году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.



Фото: пресс-служба компании Мегафон

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

У краснодарцев на майские праздники был востребован отдых в Абхазии, Турции и Грузии. Из края в Абхазию уехало 29% туристов, на Турцию пришлось 11% выездного турпотока, в Грузию же отправились более 7% абонентов.

После открытия границ постепенно возвращаются туристы из Китая. В регионе на них приходится около 15% от всех въезжающих иностранных гостей.

Краснодарцы на майских праздниках продолжили встречать туристов из ближайших регионов страны – Ростовской области и Ставропольского края, и сибиряков из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей. Сами же жители не спешат отказываться от внутреннего туризма и предпочли быстрые маршруты в соседние регионы: Республику Адыгея и Ростовскую область.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году — 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

«Отдых в Краснодарском крае ежегодно входит в топ российских направлений. Мы обеспечили скоростным интернетом туристические места, чтобы наши абоненты могли легко пользоваться мобильными приложениями: построить маршрут, заказать такси или купить билеты. Для этого мы анализируем данные, прогнозируем рост нагрузки, улучшаем качество сети и расширяем покрытие», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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