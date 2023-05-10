«Росводоканал Краснодар» завершил замену участка коллектора на ул. Орджоникидзе

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» завершил мероприятия по замене участка коллектора с глубиной залегания от двухдо пяти метров в районе ул. Орджоникидзе. Протяженность участка – 180 метров. В зоне влияния коллектора находятся дома частного сектора на улицах Кирова и Орджоникидзе, а также военный госпиталь.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Замена сетей выполнена специалистами современным методом горизонтально-направленного бурения. Такая технология не требует масштабных разрытий при прокладке коммуникаций и позволяет сохранить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.

«В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг, на период работ была установлена временная канализационно-насосная станция, с помощью которой стоки перенаправлялись по обводной линии. Изношенный участок сетей заменен на новый пластиковый трубопровод с высокими технологическими характеристиками. Кроме этого, мы заменили семь канализационных колодцев»,— рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

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