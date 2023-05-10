В Ярославской области с 1 июня заработает запись в поликлинику по единому номеру

В Ярославской области с 1 июня начинает работу единая электронная регистратура. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Записаться на прием к врачу в любую поликлинику региона можно будет по единому номеру 122. При отсутствии явок к специалисту в прикрепленной поликлинике пациенту могут предложить врача в любой медицинской организации, где есть свободные места.

«Главное преимущество в том, что пациентам в случае длительного ожидания приема в своей поликлинике предложат посещение других свободных медицинских организаций. Так мы равномерно распределим нагрузку на врачей и сократим очереди. Это очередной шаг к цифровизации системы здравоохранения и более удобному получению медицинских услуг. Таким образом, можно будет равномерно распределить нагрузку на врачей и сократить очереди на прием»,— отметил в своем телеграм-канале ярославский губернатор Михаил Евраев.

В ярославском правительстве уточнили, что при звонке на номер 122 нужно выбрать для переадресации цифру 4, а также знать номер своего полиса СНИЛС. Колл-центры больниц будут упразднены.

В ярославском правительстве публикуют перечень из 17 специалистов, к которым можно записаться через 122. В списке акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, фтизиатр, стоматолог, психиатр-нарколог, хирург, уролог. По информации правительства области запись к узким специалистам также будет вестись в регистратурах больниц очно и на портале госуслуг.

Андрей Иванов