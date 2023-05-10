На Кубани единовременно строят 170 соцобъектов

В Краснодарском крае одномоментно строят 170 социальных объектов. Речь идет о школах, детсадах, спортобъектах, поликлиниках и зеленых зонах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Наша принципиальная позиция — без учебных заведений, поликлиник, парковок, зеленых зон дома не строить. Все это должно быть в пешей доступности с учетом сложившейся застройки — люди хотят жить в комфорте»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Возводимые на Кубани соцобъекты планируют сдать в эксплуатацию в 2023–2025 годах. Среди них 35 школ, 24 детсада, 40 объектов спорта, 19 поликлиник, реабилитационный центр, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, а также объекты культуры, коммунальной инфраструктуры и пожарной безопасности.

Только в Краснодаре сейчас возводят почти треть от всех строящихся соцобъектов в регионе — 57. В их число входят 21 школа почти на 28 тыс. мест, 32 детских сада более чем на 8,6 тыс. мест и три спортивных объекта. Пять школ примут учеников уже 1 сентября, еще две достроят до конца года. В 2024 году планируют возвести девять школ. Кроме того, в Краснодаре готовят проектно-сметную документацию для строительства коррекционной школы. Также в этом году планируют ввести 19 детсадов и детскую поликлинику на 300 посещений по улице Писателя Знаменского.

Татьяна Ручкина

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