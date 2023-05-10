Неустойка уплыла из сетей

Кубанский арбитраж отказал «дочке» «Россетей» во взыскании 174,8 млн руб. со страховой компании «Ингосстрах» Сетевики требовали неустойку за якобы задержку, допущенную при выплатах за ущерб от подтопления 2018 года. Однако суд просрочку не установил, попутно отметив, что энергокомпания действовала недобросовестно, обратившись за возмещением только через два года после происшествия. Эксперты считают, что даже если допустить просрочку, она вполне может быть снивелирована тем, что страховщик подтверждал ущерб в условиях, когда часть поврежденного имущества была утрачена.



«Россети Кубань» пытались взыскать неустойку за задержку страховой выплаты

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ПАО «Россети Кубань» во взыскании 174,8 млн руб. неустойки со страховой компании «Ингосстрах» за якобы задержку, допущенную при проведении страховых выплат. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выплаты проводились в связи с повреждениями электросетей, полученными в результате сильных дождей и подтоплений, вызванных выходом рек из берегов, а также оползнями и падением деревьев в октябре 2018 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Кубань» (до реорганизации – АО «Кубаньэнерго») занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям, 93,44% акций компании принадлежит ПАО «Российские сети». В состав ПАО «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов.

Как отмечается в материалах дела, договор страхования имущества от всех видов риска «Россети Кубань» заключили с «Ингосстрахом» в 2017 году. Суд установил, что в после обрушения на регион стихии 24-25 октября 2018 года энергетики по электронной почте уведомили страховую компанию о страховом событии, указав, что предполагаемый ущерб составляет 650 тыс. руб., при этом само заявление о возмещении тогда подано не было. Энергетики направили его страховщику только в сентябре 2020 года, то есть, почти два года спустя. Они попросили страховщика прислать представителя для организации осмотра поврежденных объектов.

Ущерб был обозначен в размере 167 млн руб. При этом больше всего пострадали Сочинские электросети (166,6 млн руб.).

«Ингосстрах» направил экспертов на проверку повреждений, которые оценили их иначе. В результате страховщик выплатил сетевикам в совокупности 152 млн руб. несколькими траншами.

После этого сетевая компания обратилась в суд за взысканием с «Ингосстраха» неустойки. Требования были обоснованы тем, что страховая компания необоснованно привлекла для независимой оценки лосс-аджастера (аварийного комиссара) и нарушила предусмотренный договором срок для проведения выплат. Также истец отметил, что обязанность по сохранению поврежденного имущества компанией договором страхования не была предусмотрена, равно, как и не был определен срок, в течение которого он должен был обратиться к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения.

Однако суд принял сторону «Ингосстраха». Он согласился с его доводами о том, что «Россети Кубань» злостно затягивали время для представления сведений о поврежденных объектах, фактически лишая страховщика права на их осмотр, проверку страхового случая и оценку поврежденного имущества. Кроме того, суд не согласился с сетевиками в вопросе о неправомерном привлечении страховщиком независимого оценщика. Он заключил, что договором предусмотрено как привлечение лосс-аджастера, так и увеличение срока выплаты страхового возмещения на период проведения экспертизы.

В итоге суд пришел к выводу, что доводы сетевиков о нарушении страховой компанией сроков выплаты возмещения не подтверждаются, перечисления сделаны своевременно.

«Суд считает, что представленными доказательствами подтверждается законность и последовательность действий страховщика и одновременная недобросовестность со стороны страхователя, принимавшего выплаты, …и заявившего требования о взыскании неустойки», - говорится в решении.

Руководитель коллегии юристов «Правое дело» Денис Васнев отмечает: главный момент, вокруг которого шел спор – исчислять срок для проведения выплат с момента обращения страхователя с заявлением о возмещении убытков или с момента, когда оценщик смог получить доступ на осмотр объектов. «Формально отступление от этого срока можно пытаться рассматривать как нарушение договора, но, с другой стороны, здесь можно применить и принцип разумности, ведь страховщику пришлось проверять факт страхового случая два года спустя после подтопления, в условиях, когда часть поврежденного имущества была утрачена. Это может стать той точкой, вокруг которой будет строиться обжалование. Но, в целом, действия страховой компании видятся как разумные и добросовестные», - говорит юрист.

Он отмечает, что при принятии решения суд сослался на практику кассационного суда по аналогичному делу, что снижает шансы сетевой компании на успешное обжалование решения. Но в любом случае вряд ли можно будет говорить о взыскании неустойки в таком большом объеме с учетом устоявшейся позиции Верховного суда, согласно которой размер неустойки не должен превышать размер неисполненного обязательства.

В сетевой компании данный спор «Ъ-Кубань» комментировать не стали.

Михаил Волкодав

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