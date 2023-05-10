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Светомузыкальный фонтан в Менделеевске оградили забором в целях безопасности

Власти города Менделеевск в Татарстане оградили забором открытый в 2017 году к юбилею города светомузыкальный фонтан в парке «Дружба», утверждая, что объект представляет «опасность для жизни и здоровья».

Фото: администрация Менделеевска

Фото: администрация Менделеевска

«Убедительно просим вас не заходить за ограждение!» — призвали городские власти в официальном Telegram-канале, отметив, что «фонтан подключен к электричеству».

«Фонтан в парке "Дружба" не предназначен для нахождения в нем людей. Его основное назначение — дарить людям прохладу и эстетическое удовольствие»,— пояснили власти своеобразный «арест» фонтана.

Полина Петрова, «Ъ-Казань»

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