Новосибирский «Локомотив» выиграл «бронзу» российского волейбольного чемпионата

Волейболисты «Локомотива» завоевал бронзовые медали чемпионата российской волейбольной Суперлиги. В серии до трех побед они одолели санкт-петербургский «Зенит».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Серия завершилась со счетом 3:1. Решающую победу в ней «Локомотив» одержал на своей площадке вечером 10 мая. Этот матч также закончился со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13).
С 2016 года главным тренером новосибирской команды работает болгарский специалист Пламен Константинов. Под его руководством «Локомотив» один раз выиграл первенство Суперлиги, один раз брал серебряные медали и трижды бронзовые.