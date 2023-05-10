Новосибирский «Локомотив» выиграл «бронзу» российского волейбольного чемпионата

Волейболисты «Локомотива» завоевал бронзовые медали чемпионата российской волейбольной Суперлиги. В серии до трех побед они одолели санкт-петербургский «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Серия завершилась со счетом 3:1. Решающую победу в ней «Локомотив» одержал на своей площадке вечером 10 мая. Этот матч также закончился со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13).

С 2016 года главным тренером новосибирской команды работает болгарский специалист Пламен Константинов. Под его руководством «Локомотив» один раз выиграл первенство Суперлиги, один раз брал серебряные медали и трижды бронзовые.

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Валерий Лавский