В 2022 году курский «Геомаш» при новом владельце почти удвоил выручку и вышел из убытков

По итогам 2022 года выручка курского производителя бурового оборудования АО «Геомаш» выросла в 1,8 раз — с 809 млн до 1,5 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.

Вместе с тем «Геомаш» вышел из убытков. В 2021 году компания сработала с минусом в 21,7 млн руб. В 2022 году чистая прибыль завода составила 86 млн.

При этом почти в 15 раз выросла дебиторская задолженность — с 44,6 до 682,1 млн руб. Кредиторская задолженность увеличилась в 1,7 раза с 832,2 млн до 1,4 млрд.

В феврале 2022 году 75% «Геомаша» купила ГК «Кировский завод». На тот момент в «Геомаше» работало более 1 тыс. человек, а производственные активы объединяли площадки в курских Щиграх, Владимире и немецком Нордхаузене.

В ГК «Ъ-Черноземье» рассказывали о планах вложить 50 млн руб. в модернизацию курского завода до конца года. При этом в ближайшие три года предприятие должно удвоить выручку. По данным облправительства, в 2022 году объем произведенной продукции и оказанных услуг составил более 1,4 млрд руб.: заказчики получили 88 буровых установок.

Подробнее о смене собственника читайте в материале «Ъ» «Кировский завод купил "Геомаш"».

Александр Прытков

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