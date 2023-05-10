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Городецкая больница выплатила 20 млн рублей долга областной фармации

Центральная больница Городецкого района выплатила Нижегородской областной фармации более 20 млн руб. долгов за лекарства, поставленные еще в 2021 году. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Погашения задолженности добивалась Городецкая прокуратура, которая обнаружила неоплаченные контракты по итогам проверки в больнице. Главному врачу было внесено представление.

Городецкой ЦРБ с 2006 года до конца 2021-го руководила Наталья Чернобровкина. В январе 2022 года главным врачом был назначен Роман Апроменко.

Анастасия Еремина

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