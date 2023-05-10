Погрузка на железной дороге на Ставрополье увеличилась на 26% в апреле 2023 года

В минувшем апреле на железной дороге в Ставропольском крае было погружено 554 тыс. т грузов, что на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Всего за первые четыре месяца текущего года в регионе было погружено более 2 млн т — это на 8,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

С января по апрель 2023 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года погрузка зерна на 44,1% (921 тыс. т), стройматериалов — на 18,3% (8 тыс. т). В три раза выросла погрузка комбикормов — 12 тыс. т.

В то же время погрузка продуктов перемола снизилась на 15,6% — до 20,6 тыс. т, химических и минеральных удобрений — на 9,5% (655 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — на 6,1% (261 тыс. т).

Анастасия Назарова