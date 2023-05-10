В Отрадненском районе будут судить семерых производителей контрафактного алкоголя

В Отрадненском районе завершено расследование уголовного дела в отношении семи приезжих мужчин. Их обвиняют в производстве и перевозке немаркированного алкоголя, а также в незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В мае 2021 года 40-летний мужчина создал на территории Отрадненского района Краснодарского края организованную преступную группу. Вместе с шестью другими фигурантами в возрасте от 36 до 58 лет они арендовали помещение и купили оборудование и материалы, после чего стали производить и хранить немаркированный этиловый спирт. Кроме того, они систематически передавали одному из руководителей подразделения районного ДПС взятки за беспрепятственный проезд их грузовиков с немаркированным алкоголем по территории района.

В октябре 2021 года их деятельность пресекли правоохранители. Они изъяли более 32,4 тыс. бутылок немаркированного алкоголя более чем на 7,8 млн руб. Еще более 8 тыс. бутылок имели этикетки известного чужого товарного знака, в результате чего правообладателю был причинен ущерб более чем на 2,8 млн руб.

В отношении них было возбуждено уголовное дело за совершение организованной группой производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), а также незаконное использование чужого товарного знака, причинившем крупный ущерб (ч. 4 ст. 180 УК РФ). В ходе следствия все обвиняемые признали вину. На недвижимость и транспортные средства фигурантов наложили арест более чем на 2,9 млн руб. Теперь уголовное дело направлено в суд.

За взятку полицейскому мужчин освободили от уголовной ответственности, поскольку они добровольно об этом сообщили и активно способствовали расследованию. В отношении бывшего сотрудника ГИБДД уголовное дело по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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