Компьютерная сделка завершилась уже отсиженным

Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о махинациях при поставке по госконтракту более чем 9,3 тыс. компьютеров для нужд МВД России. Основными фигурантами являются бывший начальник управления связи департамента информационных технологий Министерства внутренних дел России Александр Александров и владелец и гендиректор компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко. Кроме того, экс-полицейскому инкриминировалось липовое трудоустройство в Воронежский университет МВД. Несмотря на то что в прениях прокурор просил для подсудимых внушительные сроки, суд ограничился теми, что они уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. При этом они должны погасить иск МВД на сумму 357 млн руб. Еще одна обвиняемая — бывшая руководитель кафедры университета Оксана Бокова, которая, по версии следствия, помогла Александру Александрову с фальшивым оформлением на работу в вузе, была судом оштрафована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Александров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Александров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мещанский суд столицы рассматривал это уголовное дело на протяжении трех лет. В прениях гособвинение просило признать подсудимых виновными в особо крупном и крупном мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначить в качестве наказания Александру Александрову десять лет колонии, Всеволоду Опанасенко — девять лет, Оксане Боковой — четыре года. Кроме того, по мнению прокуратуры, суду было необходимо удовлетворить иск МВД к Александру Александрову и Всеволоду Опанасенко на сумму 357 млн руб.

Мещанский суд, признав фигурантов виновными, все же посчитал, что они заслуживают гораздо более мягкого наказания, чем просила прокуратура.

Владелец компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Такое же наказание получил и экс-начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. При этом оба уже отбыли назначенные им сроки в СИЗО и под домашним арестом. Суд также изменил бывшему полицейскому и бизнесмену меру пресечения — с запрета определенных действий на подписку о невыезде, под которой они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Экс-главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову суд и вовсе лишь оштрафовал на сумму 200 тыс. руб. При этом суд не стал лишать бывших полицейских их званий.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск МВД, которое было признано потерпевшей по делу стороной, обязав Всеволода Опанасенко и Александра Александрова выплатить солидарно указанную в требовании сумму. Также суд взыскал с полковника Александрова 122 тыс. руб. по гражданскому иску второго потерпевшего — Воронежского института МВД.

Во время расследования дела было арестовано различное имущество подсудимых на общую сумму более 200 млн руб.

Как ранее рассказывал «Ъ», уголовное дело в отношении Александра Александрова и Всеволода Опанасенко, а также Оксаны Боковой было возбуждено в марте 2019 года и состоит оно из двух эпизодов. Основной связан с выполнением фирмой «Т-Платформа» двух контрактов на поставку в МВД автоматизированных рабочих станций. Они используются для сдачи экзаменов водителями практически во всех региональных подразделениях МРЭО, а также для обеспечения оперативно-служебной деятельности. Как следует из материалов расследования, контракты между фирмой Всеволода Опанасенко и МВД заключались в 2016 и 2018 годах, а их общая стоимость превысила 357 млн руб. В рамках исполнения обязательств «Т-Платформа» поставила более 9,3 тыс. компьютеров, заверив заказчика, что все они соответствуют техническому заданию, созданы на основе процессора «Байкал-Т1» и из российских комплектующих.

Однако, как выяснилось во время следствия, фактическим исполнителем госконтрактов являлось ООО «Депо Электроникс». Выполняя заказ, оно закупило комплектующие в Китае, собрав затем из них оборудование, поставленное полицейскому ведомству. При этом, говорилось в деле, Всеволод Опанасенко уговорил Александра Александрова закрыть глаза на нарушения контракта и принять оборудование, не соответствующее требованиям.

В период расследования дела уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов активно выступал в защиту Всеволода Опанасенко, указывая, что «фактура обвинения» вызывает у него «большие сомнения».

Второй эпизод расследования касается фиктивного трудоустройства полковника Александрова в Воронежский университет МВД. В его оформлении, по материалам дела, участвовала руководитель кафедры Оксана Бокова.

Владислав Трифонов