Детский сад на 240 мест открылся на Бору

Новый детский сад «Аистенок» на 240 мест открылся в микрорайоне Красногорка на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области Фото: правительство Нижегородской области

Детский сад принимает воспитанников в возрасте от двух месяцев до семи лет. Учреждение рассчитано на 13 групп, две из них — для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. В детсаду оборудована изостудия, планетарий, шахматный класс, соляная «пещера», физкультурный и музыкальный залы.

Ранее строительство детсада оценивалось в 216,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Елена Ковалева