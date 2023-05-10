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Детский сад на 240 мест открылся на Бору

Новый детский сад «Аистенок» на 240 мест открылся в микрорайоне Красногорка на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

Детский сад принимает воспитанников в возрасте от двух месяцев до семи лет. Учреждение рассчитано на 13 групп, две из них — для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. В детсаду оборудована изостудия, планетарий, шахматный класс, соляная «пещера», физкультурный и музыкальный залы.

Ранее строительство детсада оценивалось в 216,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Елена Ковалева

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