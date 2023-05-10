Стоимость модернизации светильников в Учалах превысит 100 млн рублей

Администрация Учалов по итогам повторного конкурса заключила контракт на модернизацию уличного освещения с ООО «ЕЭС-гарант», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 104,2 млн руб. за 101 млн руб. (дисконт — 3,07%), его профинансирует муниципальный бюджет. Компания стала единственным участником закупки.

В течение полугода после заключения контракта подрядчик должен заменить 2,76 тыс. светильников на 159 улицах. Новые светодиодные светильники должны прослужить семь лет. За это время ожидаемая экономия составит 3,53 млн кВт/ч.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Учалов планировала выбрать поставщика светильников для уличного освещения 23 марта. Начальная цена контракта тогда составляла 99,42 млн руб. За неделю до подведения итогов закупка была отменена заказчиком.

ООО «ЕЭС-гарант», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Красногорске Московской области в марте 2017 года. Компания продает электроэнергию. Она принадлежит АО «Энергосбыт плюс». Выручка в 2022 году составила 38,75 млрд руб., чистая прибыль — 918,88 млн руб. В текущем году заключено 16 госконтрактов на общую сумму 232,63 млн руб.

Майя Иванова

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