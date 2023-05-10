В Краснодаре начали строить логоцентр «Прогресс» за 450 млн рублей

В Краснодаре компания «Карат» начала строить логистический центр «Прогресс». Объем инвестиций составит около 450 млн руб. Объект планируют открыть в 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы. Логистический центр возведут на площади 9,5 га в рамках инвестсоглашения с мэрией, заключенном еще в начале 2021 года. Глава Краснодара Евгений Наумов считает, что такие условия создают благоприятный инвестиционный климат, а это позволяет привлекать в город больше инвесторов и реализовывать новые проекты.

«Логистический центр возводят на муниципальной земле на выгодных условиях — ставка аренды составит всего 0,1% от кадастровой стоимости. В результате в Прикубанском округе появится 30 тыс. квадратных метров складских помещений и более 100 рабочих мест»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карат» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Владельцем и гендиректором компании является Тигран Арустамян. Предприятие занимается оптовой торговлей алкогольными и безалкогольными напитками. В прошлом году выручка компании составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 53,1 млн руб. Инвестор сотрудничает с предприятиями розничной, оптовой торговли и предприятиями общественного питания Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области и Крыма.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram