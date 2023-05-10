В Ярославле за майские праздники два человека погибли в пожарах

В Ярославле областной следственный комитет организовал доследственные проверки по факту гибели двух человек в пожарах 7 и 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

Оба происшествия случились во Фрунзенском районе города. 7 мая в результате пожара в доме на улице Ямская погиб 47-летний мужчина. На следующий день, 8 мая, в пожаре в доме на улице 1-я Портовая погибла 85-летняя женщина. Возгорания ликвидировали сотрудники МЧС России по Ярославской области.

Сейчас следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз.

«По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения»,— подчеркнули в СК.

Алла Чижова