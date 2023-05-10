Петербургский старинный дуб может стать «деревом года» в России

Старинный дуб «Елагинооостровский хранитель» номинировали на звание «Российское дерево года». Голосование проводится на сайте национального конкурса с 1 мая по 1 августа. В числе претендентов 69 деревьев, петербургское можно найти под номером №65.

Дуб растет на Восточной поляне у Елагина дворца. По легенде, его высадил более 300 лет назад вице-канцлер Петра Великого и первый владелец острова Петром Шафировым. В настоящее время его высота достигает 22 метров, диаметр ствола — 1,72 метра.

От Ленобласти на конкурс представили кедровую сосну «Лира» из парка Монрепо. Она моложе и ниже: ей 230 лет, высота составляет 230 лет. В голосовании в настоящее время лидирует «Обнинский дуб» из Калужской области, которому всего 87 лет.

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