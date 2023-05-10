На Кубани школьница из-за травли одноклассников вынуждена перейти в другой класс

В одной из школ Краснодарского края, в городе Темрюке шестиклассница подверглась травле со стороны сверстников, сообщает «Комсомольская правда-Кубань».

В начале мая в соцсетях появился фрагмент видео инцидента, на котором одноклассники замахиваются и запугивают свою сверстницу. После нападок на девочку учебное заведение посетила мама шестиклассницы. Женщина назвала фамилии обидчиков. В тот же день директор провела беседу с классным руководителем.

По данным издания, педагог была в курсе ситуации, но заявила, что неоднократно разговаривала на эту тему с детьми, вызывала родителей, даже поднимала этот вопрос на родительском собрании. Однако не поставила в известность руководство школы.

Директор учебного заведения собрал вместе все стороны конфликта. На встречу также пригласили педагога-психолога. В итоге дети признали свою вину и извинились перед одноклассницей.

Мама девочки попросила перевести дочь в другой класс в этой же школе. На сегодня конфликт улажен. Классный руководитель получила замечание за ослабление бдительности и несвоевременное информирование администрации школы о происшествии.

Андрей Пугачев

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