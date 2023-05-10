400 стратегий для трансформации экономики

30 апреля 2023 года завершился прием стратегий на международный конкурс студенческих проектов «Экономика трансформаций» с призовым фондом 3 млн рублей. Всего на участие в конкурсе получено 423 заявки из 95 вузов. Научным и финансовым партнером конкурса выступает банк «Центр-инвест».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Международный конкурс «Экономика трансформаций» проводится среди молодежи российских и зарубежных вузов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов. В конкурсе принимают участие студенты, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты вузов.

Конкурс охватил 49 субъектов РФ. Заявки на конкурс «Экономика трансформаций» поступили из 53 городов России, а также из городов Казахстана, Беларуси и Китайской Народной Республики. Большая часть заявок — 268 проектов — поступила из Южного федерального округа, из них 195 — из Ростовской области и 45 — из Краснодарского края.

Заявки на конкурс были представлены по 149 различным направлениям, ориентированным на трансформацию экономики.

В период проведения конкурса в социальных сетях было охвачено более 60 тысяч человек, размещено 333 публикации в новостных каналах, официальный сайт «Экономика трансформаций» посетили более 9000 человек.

«Банк „Центр-инвест“ на постоянной основе реализует конкурсы для студентов и молодых исследователей. В этом году со стартом первого в России конкурса „Экономика трансформаций“ география проектов увеличилась. Конкурс международного масштаба позволил молодежи России и стран СНГ предложить новые решения для внедрения в практику новых социальных, экономических, производственных технологий, мер и форм поддержки развития предприятий, регионов и отраслей. Лучшие стратегии по трансформации экономики будут направлены в правительство России для достижения общих стратегических целей», — прокомментировал Председатель оргкомитета конкурса, Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор Василий Высоков.

Участникам конкурса необходимо было подготовить проект, который должен включать ключевые разделы для комплексного подхода к реализации структурных трансформаций (описание рынка, заинтересованных сторон, стратегии, механизмов продвижения, инвестиций, научных основ, управление рисками и контроль, корпоративная культура трансформаций и т.д.).

Награждение победителей состоится 26 мая 2023 года в День российского предпринимательства.

ПАО КБ «Центр-инвест»