В «Титановой долине» построили «умный склад» для продукции «Аллегро»

«Умный склад» железнодорожных колес построили на новом заводе «Аллегро» (совместное предприятие «Евраза» и группы «Рейл Сервис») в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина», сообщили в пресс-службе «Евраза».

Склад полностью роботизирован, рассчитан на 3,8 тыс. колес. Каждое изделие будет автоматически отслеживаться. «Роботы распределят колеса по стопам (по 6 колес) в зависимости от плавки, порядка установки и подачи на следующие переделы. Вмешательство человека в процесс минимизировано»,— говорится в сообщении.

Строительство завода «Аллегро» началось в мае 2021 года на площадке ОЭЗ в Верхней Салде. По данным «Евраза», его готовность составляет 98%: на всех участках идут пусконаладочные работы или завершается монтаж оборудования. «Новый завод практически готов к запуску. Мы планируем ввести его в работу в июле, ко Дню металлурга»,— рассказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Производственная мощность нового завода составит 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. в год. Будет создано более 440 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 18 млрд руб.

Николай Яблонский

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