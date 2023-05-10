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Бывшего продавца в Ижевске подозревают в хищении более 300 тысяч рублей у работодателя

В столице Удмуртии задержали 45-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже у работодателя. Общий ущерб составил больше 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, женщина неофициально устроилась продавцом в продуктовый отдел в одном из магазинов Ленинского района. В течение месяца она похищала продукты питания и деньги из сейфа, после чего перестала выходить на работу.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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