В апреле на Кубани вывод на рынок многоквартирных домов вырос на 82%

В апреле 2023 года в Краснодарском крае вывод на рынок многоэтажек увеличился на 82% по сравнению с мартом. За месяц в регионе застройщики вывели на рынок 31 дом. По этому показателю Кубань занимает третье место в РФ, сообщает пресс-служба «Единого ресурса застройщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

При этом по введенной площади регион оказался на пятом месте: за месяц на Кубани вывели 5,7 тыс. квартир общей площадью более 266,1 тыс. кв. м. По этому показателю регион опережают Москва (533 тыс. кв. м), Московская область (491,5 тыс. кв. м), Новосибирская область (342,1 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (294,6 тыс. кв. м).

В Крыму в апреле на рынок вывели три дома с почти 1,4 тыс. кв. площадью 50,9 тыс. кв. м. Республика заняла 19-е место. Севастополь оказался на 25-й строчке. В городе ввели в эксплуатацию девять домов на 607 квартир общей площадью 37,5 тыс. кв. м.

Всего в России в апреле 2023 года 235 застройщиков вывели на рынок 475 объектов — это 89,6 тыс. квартир совокупной площадью 4,28 млн кв. м. По сравнению с апрелем 2022 года количество новых объектов выросло на 54%, а по сравнению с прошлым месяцем — снизилось на 1%.

Татьяна Ручкина

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