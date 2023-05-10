Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оператор БАС получил сертификат на оказание услуг с беспилотниками весом до 30 килограммов

Оператор беспилотников ООО БАС получил сертификат эксплуатанта, который позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. Тестовые полеты БАС планирует начать в мае после получения необходимых разрешений. Об этом сообщила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС) было создано в 2022 году ГТЛК совместно с фондом «Национальная технологическая инициатива». Компания является одним из первых операторов беспилотных авиационных систем в России.

Как уточнили в ГТЛК, сертификат также позволит БАС проводить аэрофотосъемку, мониторинг объектов, осуществлять различную работу в сфере сельского хозяйства, а также оказывать услуги по передаче или усилению сигналов связи.

Заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта БАС подала 26 апреля. В настоящее время компанией законтрактовано 26 беспилотников. Еще не менее десяти средних и тяжелых дронов БАС намерена приобрести в лизинг до конца 2023 года.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...