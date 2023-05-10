Оператор БАС получил сертификат на оказание услуг с беспилотниками весом до 30 килограммов

Оператор беспилотников ООО БАС получил сертификат эксплуатанта, который позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. Тестовые полеты БАС планирует начать в мае после получения необходимых разрешений. Об этом сообщила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС) было создано в 2022 году ГТЛК совместно с фондом «Национальная технологическая инициатива». Компания является одним из первых операторов беспилотных авиационных систем в России.

Как уточнили в ГТЛК, сертификат также позволит БАС проводить аэрофотосъемку, мониторинг объектов, осуществлять различную работу в сфере сельского хозяйства, а также оказывать услуги по передаче или усилению сигналов связи.

Заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта БАС подала 26 апреля. В настоящее время компанией законтрактовано 26 беспилотников. Еще не менее десяти средних и тяжелых дронов БАС намерена приобрести в лизинг до конца 2023 года.

Милена Костерева