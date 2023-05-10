В Татарстане мемориал погибшим в спецоперации установили с неправильными датами смерти

В День Победы в Базарных Матаках в Татарстане установили мемориал погибшим в спецоперации на Украине с множеством ошибок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, бойцам были нарисованы неверные даты смерти. В частности, одного из них «похоронили» раньше срока, другого — позже. Еще одному военному датой смерти указали ноябрь 2023 года.

По словам главы местного ДК, ответственность лежит на ульяновских производителях, которые делали гравировку. Однако перед установкой сведения о погибшим никто не проверял. Теперь он обещает исправить ошибки.

"Ъ-Казань"