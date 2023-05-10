Прокуратура добилась отмены выплаты компенсаций депутатам Кунгурской думы

В Кунгуре прокуратура через суд добилась признания недействующим в части нормативного акта, устанавливающего компенсацию депутатам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее прокуратуры установила, что решением Кунгурской городской Думы в декабре 2014 года утвержден документ, предусматривающий меры финансовой помощи депутатам. Максимальный размер компенсационной выплаты составлял 12 тыс. руб. один раз в четыре месяца. При этом, подтверждение понесенных расходов не требовалось.

На указанный правовой акт прокурором был принесен протест с требованием отмены указанной нормы, однако документ не был приведен в соответствие с действующим законодательством. Тогда прокуратура обратилась в суд. Пермский краевой суд признал отдельные нормы положения «О гарантиях осуществления полномочий депутата Кунгурской городской Думы Пермского края» не действующими со дня вступления решения суда в законную силу.

В настоящее время думой Кунгурского городского округа ведется работа по разработке и принятию нового нормативного правового акта.