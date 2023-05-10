«Не стоит переживать, что искусственный интеллект заменит человека»

Менеджер образовательных проектов «Контура» Наталья Лозовная в экспертной колонке для «Ъ-Урал» рассказала о том, из-за чего растет востребованность IT-специалистов на рынке, какую роль в обучении кадров играет магистратура и сможет ли искусственный интеллект заменить человека в будущем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Менеджер образовательных проектов «Контура» Наталья Лозовная

Фото: пресс-служба «СКБ Контур» Менеджер образовательных проектов «Контура» Наталья Лозовная

Фото: пресс-служба «СКБ Контур»

Наблюдавшийся в последние годы дефицит IT-кадров в России в начале 2023 года начал нарастать. В том числе из-за увеличения количества интернет-продуктов и цифровых сервисов, для создания которых необходимы специалисты. Речь идет как о непосредственных создателях продуктов — фронтенд- и бэкенд-разработчиках, data scientist, аналитиках данных, системных аналитиков, — так и о тех, кто координирует их работу — продакт-менеджерах, продуктовых маркетологах, UX-исследователях и других.

Сейчас появляется много компаний-стартапов, которые тоже заинтересованы в IT-специалистах. Но им нужны высококвалифицированные работники, так как для обучения молодых и неопытных у начинающего бизнеса зачастую нет ни возможностей, ни времени.

«Контур» в этом плане имеет больше ресурсов. Подготовка кадров проводится через образовательные курсы и образовательные программы совместно с вузами. Например, рамках магистерской программы «Цифровая гуманитаристика» в Уральском федеральном университете (УрФУ) мы готовим продуктовых маркетологов, аналитиков данных, менеджеров маркетинговых исследований и менеджеров по коммуникациям.

Почему именно магистерская программа? Потому что бакалавриат дает не профессию, а фундаментальное образование широкого спектра, закладывает в студента азы.

Магистратура может быть более практикоориентированой, направленной на получение конкретных профессиональных знаний. Здесь больше свободы, и обучают не только преподаватели вуза, но эксперты и участники рынка, которые делятся актуальными практическими знаниями.

Есть случаи, когда студенты выбирают бакалаврское направление под влиянием мнения родителей, для них единственной мотивацией обучения становится только получение диплома. Но порой таким студентам хочется реализовать себя совершенно в другой сфере. Для этого учебный план магистерской программы составлен так, чтобы за два года обучающийся смог получить базовые навыки, необходимые для вхождения в профессию независимо от его бакалаврского образования. В основе лежит обучение основным инструментам для анализа данных — универсальным для любой области и сферы, будь то анализ в гуманитарных науках, бизнесе или производстве.

Чтобы студенты понимали роли других членов команды и могли с ними продуктивно взаимодействовать, их учат основам проектной деятельности и создания IT-продуктов: анализу рынков, определению целевой аудитории, метрикам, проверке гипотез, проведению качественных и количественных исследований, коммуникациям и многому другому. Это отвечает и современному тренду, когда бизнес нуждается в специалистах, находящихся на стыке дисциплин, имеющих глубинные знаниях в смежных областях. Здесь общепринятое деление на гуманитариев и технарей некорректно. Ведь нет чистых гуманитариев и чистых технарей — есть талантливые люди с высокой мотивацией. У нас был студент, который окончил факультет востоковедения в СПбГУ и приехал сюда, чтобы создать самообучающуюся нейросеть, определяющую диалекты персидских языков.

Не стоит переживать, что искусственный интеллект (ИИ) заменит человека в работе полностью.

Да, сейчас стали часто использовать чат-боты и подобные сервисы, но они заменяют рутинный низкоквалифицированный труд, на котором люди быстро перегорают. С помощью ИИ можно реализовывать разные задачи, например, по отдельным языковым конструкциям понимать, кто является автором текста — мужчина или женщина.

ИИ в сравнении с человеком может обработать большой объем информации. Например, переслушать несколько миллионов часов разговоров продавцов компании с клиентами, чтобы актуализировать контактные данные, интересующие потребителей продукты или иную информацию и выгрузить ее в качестве готовой базы с полезной информацией. Есть даже цифровые аналоги маркетологов и копирайтеров. Они доступнее штатного сотрудника и могут быть полезны как стартапам, так и блогерам, в продвижении услуги, маркетинге и написании текстов. С другой стороны, они неживые, а нам, людям, нужны тексты, написанные живым языком, которые бы цепляли.