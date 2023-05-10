Ярославские пляжи готовят к купальному сезону

Центральный пляж, расположенный в парке Подзеленье в Ярославле, успешно прошел водолазное обследование. Водолазы Центра гражданской защиты проверили дно реки Которосль. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный пляж, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Центральный пляж, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«За один проход (водолазов) вдоль всего пляжа было найдено минимальное количество мусора, пляж можно считать безопасным для купающихся»,— сказал водолаз и спасатель первого класса Евгений Даниленко.

По словам заместителя начальника поисково-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля Ирины Ланк, до конца мая будет проверено дно рек вблизи всех городских пляжей. Следующим после Центрального проверят Тверицкий пляж. Спасатели перед купальным сезоном должны очистить дно акватории каждого пляжа от опасных предметов.

Алла Чижова