Только не списывай

Несмотря на то что российское регулирование интернета в последние годы идет собственным путем, отличающимся от западных подходов, появились признаки и обратной тенденции. В зарубежных СМИ появилась информация сразу о двух европейских инициативах, которые во многом похожи на решения российских властей. Так, правительство Великобритании разработало законопроект, регулирующий безопасность граждан в интернете и требующий от мессенджеров и соцсетей исполнить локальные требования по применению технологий для борьбы с терроризмом и насилием над детьми. За неисполнение проект вводит штрафы: 10% от мирового оборота по конкретным услугам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp, выступили против инициативы, так как она может нарушить конфиденциальность пользователей из-за доступа государства к технологии сквозного шифрования, пишет The Guardian. Британский проект похож на требования властей РФ, закрепленные в «законе Яровой», который начал действовать с 2018 года и привел к двухлетней формальной блокировке (впрочем, не слишком эффективной) мессенджера Telegram. Созвучность мер в текущей ситуации конфронтации стран удивляет. Но еще более неожиданной выглядит инициатива Евросоюза, которая почти дублирует закон «о приземлении» зарубежных IT-компаний, принятый в РФ.

Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA) 11 мая сообщило, что готовит требования по защите конфиденциальной информации в ЕС, затрагивающие работу компаний в зарубежных облачных сервисах (Amazon, Microsoft и т. д.). Они предполагают либо отделение дочернего предприятия от головной структуры в США, либо создание СП с европейскими сервисами, пишет Bloomberg. Имеется в виду та самая локализация данных пользователей, за которую долго боролись в России.

Можно лишь гадать, учитывали ли европейские регуляторы российский опыт, тем более что можно привести в пример куда более продвинутое в плане жесткости требований к IT государство — Китай. Юристы признают, что сам тренд вмешательства государства в цифровую среду наблюдается во всем мире и проекты Европы и РФ имеют много общего. Но есть и разница. Если в России давление на иностранные компании носило в первую очередь политический характер (несмотря на формальную апелляцию к безопасности и налогам), то в случае с ЕС введение штрафов и «локализация» все же больше похожи на стремление пополнить бюджет.

От новых российских норм зарубежные компании, впрочем, пострадать не успели, как и адаптироваться к ним — конфликт на Украине привел к уходу почти всех игроков из РФ. Так что ориентироваться в новом регулировании ЕС и Великобритании им придется с чистого листа.