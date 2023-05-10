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До 2025 года центры единоборств появятся во всех районах Кубани

До конца 2024 года во всех районах Краснодарского края построят центры единоборств. Сейчас в крае их 14, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В крае идет активное строительство спортивных объектов. Особое внимание уделяем возведению центров единоборств, где создаем все условия для того, чтобы молодые люди могли укреплять здоровье и осваивать различные виды борьбы», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году в крае возведут 13 центров единоборств. Они появятся в Апшеронске, Ейске, Курганинске, Новороссийске, Сочи, Тихорецке, Тимашевске, а также станицах Полтавской, Староминской, Отрадной, Щербиновской, селе Белая Глина и в поселке Мостовском. Еще восемь объектов уже строится, для еще девяти завершают подготовку документации.

Всего с 2019 года на Кубани возвели 134 спортобъекта. Это центры единоборств, малобюджетные залы шаговой доступности, бассейны и спортплощадки.

Татьяна Ручкина

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