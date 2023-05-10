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Проект по строительству в Перми нового планетария претендует на статус приоритетного

Сегодня на заседании совета по улучшению инвестиционного климата при главе города столичное ООО «Галатэя» представило проект по строительству в Перми нового планетария. Компания претендует на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Компания планирует возвести в Ленинском районе планетарий общей площадью 395 кв. м с диаметром купола около 19 м и залом не менее чем на 140 посадочных мест. Учреждение совместит в себе функции планетария, научной библиотеки и пространства для проведения мероприятий: выставок, лекций, конференций, концертов. Инвестиции оцениваются в 100 млн руб. Строительство должно начаться в этом году и завершиться в 2024-м. Для реализации проекта компания «Галатэя» попросила предоставить ей в аренду без торгов участок на ул. Петропавловской.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что проект рассматривался на сегодняшнем заседании совета.

О намерении «Галатэи» построить в краевой столице новый планетарий стало известно в конце 2022 года. В марте проект прошел публичные слушания, а в середине апреля комиссия по ПЗЗ согласовала строительство объекта и установила для него на пересечении улиц Петропавловской и Попова, ниже дома по ул. Петропавловской, 77, зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1.

ООО «Галатэя» было учреждено в Москве в 2010 году, занимается музейной деятельностью. Выручка в 2021 году — 87,5 млн руб., чистая прибыль — 17,1 млн руб. Единственным учредителем компании является предприниматель Евгений Гудов, он же значится ее генеральным директором. В 2017 году другая компания господина Гудова — ООО «Арт-технологии» — запустила первый частный планетарий в Санкт-Петербурге, в здании бывшего газгольдера на Обводном канале, 74. В СМИ также появлялась информация, что она собирается создать планетарий в историческом здании бани в Тюмени.

В Перми сейчас функционирует один планетарий — муниципальный. Он располагается на бульваре Гагарина, 27a. Здание было построено в 1968 году, в 2008-м в нем провели капитальный ремонт, получили современную цифровую технику и солнечный телескоп Coronado, позволяющий наблюдать процессы на поверхности Солнца. Сейчас репертуар учреждения насчитывает до 160 тематических лекций.

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