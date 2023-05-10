Опубликована программа Дягилевского фестиваля — 2023

Организаторы опубликовали программу Дягилевского фестиваля 2023 года. Он откроется в Перми 22 июня и продлится до 2 июля. Мероприятие станет одним из флагманских событий региональной программы «Пермь-300». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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На открытии основной программы фестиваля, 23 июня, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит три произведения Чайковского: оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио. Оркестр musicAetena даст еще один концерт: 26 июня музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+). Специально в честь юбилея участник Дягилевских фестивалей прошлых лет, мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект «Времена-300», посвященный также трехсотлетию со времени создания «Времен года» Антонио Вивальди — цикла инструментальных концертов, ставшего лицом старинной музыки. Главным событием фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Теодор Курентзис, режиссер — автор премьеры прошлогоднего фестиваля De temporum fine comoedia Анна Гусева, за пластическое решение отвечает хореограф Анастасия Пешкова.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+, 28 и 30 июня). Как рассказали организаторы фестиваля, постановку в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Постоянные соавторы греческого режиссера Теодороса Терзопулоса композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее». Амбассадор татарского современного танца Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев, режиссер Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов создадут кросс-жанровый перформанс Drdemnd.

Серию концертов во время фестиваля даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. В частной филармонии «Триумф» выступит ансамбль этнической музыки из Египта Mazaher.

Традиционные концерты на рассвете пройдут в Пермской художественной галерее, а завершится фестиваль концертом альтернативной музыки, который представит разные направления актуальной клубной сцены: постпанк в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электропоп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass.

Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля diaghilevfest.ru.