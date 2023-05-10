Строительство школы на 1340 мест в Батайске завершится до конца 2023 года

Компания АО «СМУ-Донаэродорстрой» (входит в АО «ГСК «ДОН») завершит возведение новой школы в микрорайоне Авиагородок в Батайске к концу текущего года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Объект включает три корпуса. По данным властей региона, сейчас строители возводят кровлю последнего этажа первого блока. Уже также строятся перекрытия второго и третьего этажей трех других блоков. В школе создаются системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, наружного и внутреннего водопровода. Скоро строители приступят к прокладке внутренних инженерных сетей.

Общая площадь школы составит 27 тыс. кв. м. Здесь буду произведены работы по озеленению и благоустройству.

«Завершения строительства нового образовательного учреждения, которое существенно разгрузит действующие школы, жители Батайска ждут с нетерпением»,– цитирует пресс-служба правительства области министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова.

Анастасия Назарова