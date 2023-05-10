В Татарстане мужчину осудили за незаконную организацию АГЗС в селе

Суд в Татарстане вынес приговор 52-летнему учредителю топливной компании. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, обвиняемый с апреля 2021 года по февраль 2022-го незаконно организовал АГЗС в селе Юхмачи в Алькеевском районе. Однако при этом у него не было лицензии. Кроме того, на станции выявили нарушения требований промбезопасности. В итоге мужчина получил доход от незаконной деятельности в размере свыше 9 млн руб.

Вину он признал. Ему дали два года лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. руб. в доход государства.

"Ъ-Казань"