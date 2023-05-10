Среднемесячная начисленная зарплата в Свердловской области за год выросла на 17%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций из Свердловской области в январе-феврале 2023 года составила 56,5 тыс. руб., что на 16,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла за год на 4,6%.

По состоянию на 1 апреля 2023 года суммарная задолженность по выплате заработной платы региональных организаций (кроме МСП) составила 27,6 млн руб. Из-за отсутствия собственных средств в четырех организациях образовалась просроченная задолженность перед 675 работниками.

Долги по выплате зарплаты имели организации сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, обрабатывающих производств, а также компании, связанные с деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, с деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте