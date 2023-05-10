В Московском районе Петербурга появились Орбитальная и Меридианная улицы

В Московском районе Петербурга безымянные проезды, примыкающие к Пулковской обсерватории, получили названия. Топонимическая комиссия остановилась на вариантах Орбитальной и Меридианной улиц, рассказали 10 мая в пресс-службе Смольного.

Названия были даны четырем безымянным улицам. С сегодняшнего дня один из проездов носит имя летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, второй — фамилию директоров Пулковской обсерватории Василия и Отто Струве.

Улицу, ведущую от проезда Струве по Пулковскому меридиану, назвали Меридианной. С Пулковским шоссе ее соединяет проезд, названный топонимической комиссией Орбитальным.

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