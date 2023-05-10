«Росводоканал Краснодар» построил сети для школы и детсада на ул. Демидовской

«Росводоканал Краснодар» завершил строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 22 метра по улице Демидовской. Работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-Служба Краснодар-Водоканала Фото: Пресс-Служба Краснодар-Водоканала

Новые коммуникации обеспечат подачу воды в школу на 400 мест и детский сад на 230 мест в Новознаменском жилом районе.

Один из участков сетей был проложен под дорожным полотном. Чтобы не нарушить асфальтовое покрытие дороги и близлежащих улиц, специалисты выполнили строительство трубопровода с глубиной залегания около 2 метров используя технологию горизонтально-направленного бурения.

«Новознаменский жилой район Краснодара активно застраивается и без полноценной собственной коммунальной инфраструктуры этой территории не обойтись. Наше предприятие инвестирует в развитие системы водоснабжения и водоотведения района, чтобы жители города могли бесперебойно получать надежные и качественные услуги», - отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Сейчас на месте ведутся работы по благоустройству территории.

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