Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется концепция новостроек премиум-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премиальные новостройки становятся масштабнее, в них предусматривают больше квартир, больше коммерческих помещений и больше объектов собственной инфраструктуры. При этом девелоперы не выводят в продажу сразу все лоты проектов. Как правило, в реализации доступно около 20% объема на различных стадиях строительства. Между тем доступных к покупке лотов в некоторых жилых комплексах в целом становится больше. По данным специалистов компании Regions Developments, среднее количество объектов в продаже в расчете на один проект премиум-класса с 2017 года выросло более чем на треть.

В начале года застройщики в Москве вели продажи в 53 новых домах премиум-класса. В реализации было представлено около 5,3 тыс. квартир и апартаментов, то есть в среднем на один адрес приходилось 100 квартир в продаже.

В начале 2017 года на рынке было столько же премиальных проектов — 53, но в них предлагалось тогда 3,9 тыс. лотов. Соответственно, в одной новостройке в среднем было доступно в покупке 74 варианта.

Эксперты отмечают, что в основном растет масштаб премиальных ЖК, расположенных за границами Центрального округа города. Пять лет назад в таких объектах, которые строили за пределами ЦАО, на один проект в среднем приходилось 85 квартир и апартаментов, а в 2023 году — почти 130. Внутри же в среднем в одном проекте в продаже ранее было чуть более 60 вариантов, теперь — 57.