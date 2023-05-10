Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепт-каре Lancia, на который производитель возлагает большие надежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lancia Фото: Lancia

Правительство Москвы пообещало, что в 2024-м или в 2025 году в России должна появиться новая полностью отечественная платформа для электромобилей. Собственно, ничего космического в этой задаче нет. У нас выпускаются и батареи, и электродвигатели, и даже контроллеры. Собственно, электромобилю ничего больше и не надо. Его конструкция в разы проще, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Опыт использования тех же электробусов в Москве показал, что у последних деталей, которые требуют периодической замены, 200, а у такой же дизельной машины — свыше 2 тыс.

Но, согласитесь, любопытно было бы обсудить, как будет выглядеть автомобиль, построенный на этой платформе. В отличие от западных компаний, у нас есть традиция не делиться с публикой концептами и прототипами, а показывать уже готовый продукт: «Вот вам новый "Москвич", теперь он полностью российский».

Чтобы не быть голословным, пару недель назад итальянская марка Lancia показала концепт-кар, демонстрирующий, какие идеи инженеры и дизайнеры собираются воплотить в ближайшие десять лет. Компания Lancia была основана в 1906 году, но к сегодняшнему дню переживает не самые лучшие времена: сегодня марка производит всего один маленький хэтчбек — модель Ypsilon, которая официально продается только в Италии.

С концепта Pu+Ra HPE должно начаться возрождение Lancia. Силовая установка, конечно же, электрическая. Запас хода при полностью заряженной батарее — более 700 км. Время зарядки — чуть более 10 минут. Силуэт кузова напоминает культовые модели Lancia из середины прошлого века. Стеклянная крыша. Интерьер создан в коллаборации со знаменитой мебельной мануфактурой Cassina. Это от нее в салоне мягкие ковры, передние сиденья, а также круглая конструкция между сиденьями, напоминающая журнальный столик.

Очевидно, что в серийных машинах будет реализовано не все из того, что показано сегодня. Но именно диалог с потенциальным потребителем — это одна из гарантий того, что проект может оказаться успешным.