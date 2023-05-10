«Акбузат» выставил на продажу 16 лошадей за 1,4 млн рублей

Республиканский Центр компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат» (принадлежит минсельхозу Башкирии) выставил на аукционы 16 лошадей разных пород общей стоимостью 1,4 млн рублей. Движимое имущество находится в оперативном управлении «Акбузата» и реализуется в рамках приватизации имущества госучреждения, говорится в документации торгов.

Самая дорогая лошадь — кобыла Печера русской тяжеловозной породы 2018 года рождения. Начальная цена этого животного — 209 тыс. рублей. Самый дешевый — мерин Витязь 1998 года рождения. Среди выставленных на торги животных есть лошади башкирской, буденнорской и орловской рысистой породы, а также шетлендские пони.

Участникам аукциона необходимо будет внести задаток в размере 20% от начальной цены имущества. Шаг аукциона установлен 5%, торги проводятся на повышение. Заявки на участие принимаются до 26 мая, аукционы назначены на 29 мая.

Наталья Александрова

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