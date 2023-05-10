Минтранс Башкирии закупит в лизинг 20 туристических автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку в лизинг 20 туристических автобусов большого класса марки Yutong с московским АО «Газпромбанк лизинг», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником закупки, контракт заключен по начальной цене — 402,6 млн руб., средства выделят из бюджета республики. В текущем году на эти цели будет направлено максимально 40,2 млн руб., в 2024 году — 48,3 млн руб., с 2025 по 2027 годы — по 100,6 млн руб. ежегодно, а в 2028 году — 12 млн руб.

Срок лизинговых платежей составляет пять лет, до 30 июня 2028 года. Автобусы необходимо передать в течение трех месяцев с даты заключения контракта. По истечении срока контракта имущество переходит в собственность лизингополучателя.

По условиям аукционной документации, автобусы должны быть не ранее 2023 года, с механической коробкой передач, вместимостью 53 человека (включая водителя и экскурсовода). Поставщик обязан дать гарантию на автобус не менее 18 месяцев или 150 тыс. км пробега.

Майя Иванова

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