Италия взялась за газ

Из-за сокращения поставок газа Eni подала в суд на российскую корпорацию «Газпром». По информации Bloomberg, вопрос поднял один из акционеров европейской энергетической компании в преддверии общего собрания, которое состоится 10 мая. Несмотря на то, что Eni является клиентом «Газпрома» уже более 10 лет, в июне прошлого года Россия начала сокращать поставки. Теперь же они упали практически до нуля, отмечает итальянская сторона. При этом ранее заключенные контракты продолжают действовать.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
В то же время Италия наметила курс на диверсификацию поставок топлива и стремится к 2025 году полностью отказаться от российского газа. Новыми партнерами стали Алжир, Египет, Мозамбик, Конго, Катар и США. Вероятно, с помощью иска Eni пытается получить от России дешевый газ, предполагает независимый эксперт Дмитрий Лютягин:
«Есть объем, который должен поставить "Газпром", и есть объем, который Европа должна взять. И, соответственно, формула цены. За 2022 год и начало 2023-го не произошло контактов между "Газпромом" и рядом европейских компаний именно по предмету пересмотра контрактов в связи с теми обстоятельствами, которые случились на рынке за последний период времени. Они стандартным образом обращаются в судебные инстанции для того, чтобы им дали пояснения, возможность уже правильным образом трактовать эти форс-мажорные ситуации.
Чего же хотят итальянцы добиться в суде? Eni заявляет свои претензии и подает в арбитраж для того, чтобы все-таки иметь возможность получать газ из России, если, например, топливо из США или Катара сильно подорожает.
Пока российский газ не отпрыгнет от минимальных значений, они бы могли его брать и пополнять свои подземные газовые хранилища. Задача любого потребителя — иметь несколько поставщиков, даже если этот поставщик им сегодня политически неугоден. Однако неизвестно, какая будет конъюнктура на газ в течение оставшегося полугода, а ПГХ пополняются сейчас за счет СПГ, но он традиционно дороже. А цены на данный момент явно ниже, чем были в прошлом году — порядка $500 за 1 тыс. куб. м. Российский газ на этом фоне стоит еще чуть-чуть дешевле, чем получаемый из США и Катара, соответственно, у любого потребителя есть желание сэкономить».
Какие шансы на успех в суде у итальянской компании? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает, что арбитраж встанет на сторону Eni. При этом многое в этом споре зависит от того, по каким причинам Москва сократила поставки, подчеркивает собеседник “Ъ FM”:
«Там есть какие-то разногласия по поводу транзита через другие европейские страны до Италии. Многие немецкие компании уже подавали иски к "Газпрому", считая, что контракт не был выполнен. Однако российская компания поясняла, что причины от нее не зависели. Сначала была история с турбинами, которые Siemens из-за санкций не могла вовремя отремонтировать, потом возникли проблемы с "Ямал-Европой", Польша фактически национализировала долю "Газпрома" в этом газопроводе, российское правительство запретило корпорации использовать этот маршрут. И, конечно, подрыв "Северных потоков".
То есть из-за всех этих причин "Газпром" считает себя невиновным в сокращении поставок. Возможно, в случае с арбитражным разбирательством с Италией ему удастся доказать, что причины связаны с транзитными странами, их позицией, а не с желанием "Газпрома".
Однако в текущих обстоятельствах "Газпром", скорее, проиграет. Но что у него можно арестовать в Европе? Практически ничего и не осталось. Думаю, что российская компания несильно переживает из-за этого дела. "Газпром" рассчитывает на противоречия в долгосрочных позициях Италии между желанием отказаться от поставок и пониманием того, что с корпорацией из РФ рациональнее продолжать работу, на то, что это противоречие на горизонте года-двух реализуется и после окончания интенсивной фазы конфликта на Украине, итальянские промышленники пролоббируют возможность работы с РФ».
До начала боевых действий на Украине около 40% всего газа в Италию поступало из России. Уже к июлю 2022-го Рим сообщал, что сократил долю топлива от «Газпрома» до 25%. Тогда же руководство Eni заявило, что Италия «преодолела зависимость от Москвы в этом вопросе».
Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".