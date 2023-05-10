Италия взялась за газ

Из-за сокращения поставок газа Eni подала в суд на российскую корпорацию «Газпром». По информации Bloomberg, вопрос поднял один из акционеров европейской энергетической компании в преддверии общего собрания, которое состоится 10 мая. Несмотря на то, что Eni является клиентом «Газпрома» уже более 10 лет, в июне прошлого года Россия начала сокращать поставки. Теперь же они упали практически до нуля, отмечает итальянская сторона. При этом ранее заключенные контракты продолжают действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В то же время Италия наметила курс на диверсификацию поставок топлива и стремится к 2025 году полностью отказаться от российского газа. Новыми партнерами стали Алжир, Египет, Мозамбик, Конго, Катар и США. Вероятно, с помощью иска Eni пытается получить от России дешевый газ, предполагает независимый эксперт Дмитрий Лютягин:

«Есть объем, который должен поставить "Газпром", и есть объем, который Европа должна взять. И, соответственно, формула цены. За 2022 год и начало 2023-го не произошло контактов между "Газпромом" и рядом европейских компаний именно по предмету пересмотра контрактов в связи с теми обстоятельствами, которые случились на рынке за последний период времени. Они стандартным образом обращаются в судебные инстанции для того, чтобы им дали пояснения, возможность уже правильным образом трактовать эти форс-мажорные ситуации.

Чего же хотят итальянцы добиться в суде? Eni заявляет свои претензии и подает в арбитраж для того, чтобы все-таки иметь возможность получать газ из России, если, например, топливо из США или Катара сильно подорожает.

Пока российский газ не отпрыгнет от минимальных значений, они бы могли его брать и пополнять свои подземные газовые хранилища. Задача любого потребителя — иметь несколько поставщиков, даже если этот поставщик им сегодня политически неугоден. Однако неизвестно, какая будет конъюнктура на газ в течение оставшегося полугода, а ПГХ пополняются сейчас за счет СПГ, но он традиционно дороже. А цены на данный момент явно ниже, чем были в прошлом году — порядка $500 за 1 тыс. куб. м. Российский газ на этом фоне стоит еще чуть-чуть дешевле, чем получаемый из США и Катара, соответственно, у любого потребителя есть желание сэкономить».

Какие шансы на успех в суде у итальянской компании? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает, что арбитраж встанет на сторону Eni. При этом многое в этом споре зависит от того, по каким причинам Москва сократила поставки, подчеркивает собеседник “Ъ FM”:

«Там есть какие-то разногласия по поводу транзита через другие европейские страны до Италии. Многие немецкие компании уже подавали иски к "Газпрому", считая, что контракт не был выполнен. Однако российская компания поясняла, что причины от нее не зависели. Сначала была история с турбинами, которые Siemens из-за санкций не могла вовремя отремонтировать, потом возникли проблемы с "Ямал-Европой", Польша фактически национализировала долю "Газпрома" в этом газопроводе, российское правительство запретило корпорации использовать этот маршрут. И, конечно, подрыв "Северных потоков".

То есть из-за всех этих причин "Газпром" считает себя невиновным в сокращении поставок. Возможно, в случае с арбитражным разбирательством с Италией ему удастся доказать, что причины связаны с транзитными странами, их позицией, а не с желанием "Газпрома".

Однако в текущих обстоятельствах "Газпром", скорее, проиграет. Но что у него можно арестовать в Европе? Практически ничего и не осталось. Думаю, что российская компания несильно переживает из-за этого дела. "Газпром" рассчитывает на противоречия в долгосрочных позициях Италии между желанием отказаться от поставок и пониманием того, что с корпорацией из РФ рациональнее продолжать работу, на то, что это противоречие на горизонте года-двух реализуется и после окончания интенсивной фазы конфликта на Украине, итальянские промышленники пролоббируют возможность работы с РФ».

До начала боевых действий на Украине около 40% всего газа в Италию поступало из России. Уже к июлю 2022-го Рим сообщал, что сократил долю топлива от «Газпрома» до 25%. Тогда же руководство Eni заявило, что Италия «преодолела зависимость от Москвы в этом вопросе».

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Александр Рассохин, Светлана Белова