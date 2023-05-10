Назначен новый начальник отдела МВД по Саткинскому району

ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области возглавил полковник полиции Ашот Ковхоянц. Нового руководителя представил личному составу и администрации муниципалитета начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Ашот Ковхоянц прибыл в Челябинскую область из Северной Осетии, где возглавлял ОМВД по Моздокскому району. Михаил Скоков, напутствуя нового руководителя, поручил ему создавать комфортные условия службы для подчиненных, не останавливаться на достигнутом в оперативно-служебной работе и прилагать все усилия для раскрытия преступлений в максимально короткие сроки. Коллектив саткинских полицейских начальник ГУ МВД призвал оказать всестороннюю поддержку новому начальнику.

Предыдущий руководитель ОМВД России по Саткинскому району полковник полиции Антон Турбин возглавил управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области. Оба новых руководителя приступили к исполнению служебных обязанностей 10 мая.